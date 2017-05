Tagli di capelli primavera estate 2017: i look da sfoggiare. I tagli di capelli medi Primavera Estate 2017 arrivano direttamente dai saloni più importanti. Quest’anno i tagli di capelli medi si riconfermano un must have in fatto di tagli di capelli. Dai classici bob – i caschetti – passando per i wob – la variante più lunga – fino ai look più sfilati, i midi hair look incorniciano il volto e regalano un’aria edgy. Il taglio di capelli di tendenza per il 2017 è in assoluto il corto, ma è difficile da portare e per farlo ci vuole coraggio da vendere ma ha moltissimi vantaggi. Le parole d’ordine in tema di capelli qualsiasi taglio di capelli si scelga sono libertà, movimento, volume: questi i diktat degli hair look che vedremo questa primavera e proposti dagli hairstylist. Cut che disegnano i contorni del volto, frange appena accennate o lunghe abbastanza da diventare il focus dell’acconciatura, colorazioni preziose che diventano di per sé accessori da sfoggiare.

Tendenze capelli 2017: le colorazioni più bizzarre.

Per quanto riguarda le colorazioni la follia del colore capelli estate 2017 si chiama mermicorn, unicorno e sirena, una sorta di arcobaleno dalle sfumature pastello che impazza su Instagram e tra le strade delle città europee e statunitensi. Ricordano universi fantasy e mondi fatati, una via di mezzo tra la Ponyland dei Mini Pony e i cartoni della Disney. Chi non ama il biondo, che quest’anno si declina in mille varianti diverse, o il castano caramello, altra tinta ultra chic di stagione, ma preferisce scelte più radicali, può ricorrere al blorange o ai mermicorn hair.

