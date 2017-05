Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli per chi ha un naso importante. Con l’inizio della bella stagione si ha voglia di modificare il proprio look partendo dal proprio taglio di capelli, ma il risultato potrà essere ancora più soddisfacente se si sceglie il taglio di capelli giusto atto a nascondere qualche piccolo difetto. Ecco i consigli e i tagli di capelli da effettuare per chi ha un naso importante. Che portiate i capelli lunghi o corti, quello che conta è il volume. La parola chiave per lo styling, infatti, dev’essere questa. Sì quindi a morbide onde che ridimensionano le proporzioni e creano una cornice al volto capace di “distrarre” dal naso. I tagli di capelli medi e lunghi solitamente sono preferibili a quelli corti. Infatti, i tagli di capelli corti incorniciano il viso e mettono in risalto il naso, il che può farlo sembrare ancora più grande. I tagli di capelli medi e lunghi equilibrano i lineamenti, facendoli sembrare più delicati.

Tagli di capelli primavera estate 2017: per chi ama i tagli di capelli lisci.

Per chi ama i tagli di capelli lisci ricordatevi di non esagerare mai con l’aplomb (il liscio spaghetto) ma non solo: spezzate la linea del viso con un ciuffo laterale, meglio ancora se leggermente voluminoso. Il taglio di capelli è molto importante per valorizzare i punti forti del proprio viso e per andare a correggere eventuali imperfezioni o camuffare quelli che vengono considerati difetti. Quando ci si guarda allo specchio, del resto, è molto importante stare bene con se stessi e con il proprio aspetto e proprio per questo motivo è bene prendere degli accorgimenti.

Tagli di capelli primavera estate 2017: tagli di capelli medi e sbarazzini.

Evitare quindi i tagli corti: se si ha un naso grosso o comunque un naso importante, questa tipologia di taglio di capelli non farà altro che far focalizzare l’attenzione su quello. Bellissimi e di gran moda, questi tagli di capelli sono purtroppo destinati a chi ha dei lineamenti armonici. Il segreto sta nel cercare di armonizzare le proporzioni e, proprio per questo motivo, sono da bandire anche i tagli troppo lunghi, che andrebbero ad appesantire ancora di più il volto. Il consiglio è di puntare sui tagli di capelli medio lunghi, scalati e sbarazzini, capaci di dissimulare l’attenzione dal naso. Si devono preferire i volumi, i ricci, i boccoli, mentre i capelli lisci a spaghetto sono da accantonare. Per quanto riguarda le frange sono da evitare quelle troppo lunghe: andando a coprire gli occhi, aumenteranno il focus sul naso, che è proprio quello che si vuole nascondere.