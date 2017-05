Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni Gossip e News 3-8 maggio 2017 – «Due ospiti molto speciali…» – Si riparte dalle discussioni tra Desirée e Mattia fino alla conseguente uscita dallo studio del corteggiatore tra gli applausi del pubblico, quindi – come avevamo già annunciato nelle nostre ultime anticipazioni e news di Uomini e Donne – entrano in studio gli ospiti d’onore, gli “special guest” Aldo e Alessia! Oggi annunciano una grande notizia: sono in attesa di un altro bambino!

Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni Gossip e News 3-8 maggio 2017 – « Marco: verso la scelta…»

Intanto, secondo le anticipazioni di U&D, Tina fa notare che Marco ha un bel profilo e azzarda il suo pronostico: sceglierà Giorgia! Nella sua esterna con Giorgia il tronista la porta a casa sua, dove sono venute solo le sue fidanzate e dove ci sono le sue radici. Le dice che vuole approfondire la loro conoscenza, e dopo un lungo bacio, tuffo in piscina per tutti e due e di nuovo un lungo bacio! Ma anche Federica va a casa di Marco, in quel di Milano, dove lui vive: la va a prendere alla stazione quindi le apre le porte della sua abitazione dove li aspetta il suo cagnolino. Il tronista non sa se fidarsi di lei, ma i baci che si danno dicono di sì! Giorgia ne soffre, ma sa che ci può stare, e alla fine è contenta del suo percorso, Federica non sa che dire perché per lei è una situazione così nuova e diversa… Gianni e Jack trovano sorprendente la loro calma, Maria chiede a Marco se vuole scegliere e lui spiega – a onta delle insistenze degli opinionisti – che lo farà nella prossima puntata, dopo le ultime esterne.