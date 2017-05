Uomini e Donne, duro scontro tra Maria De Filippi e Gianni Sperti: tutte le news

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: il bacio della discordia tra Desirèe e Mattia. Duro scontro verbale a Uomini e Donne tra la conduttrice Maria De Filippi e l’opinionista Gianni Sperti. Nelle ultime puntate, Desirèe Popper, la tronista brasiliana, è uscita in esterna con il corteggiatore Mattia Marciano. Dopo l’esterna, nello studio di Uomini e Donne la ragazza ha detto a Mattia che il bacio che c’è stato tra i due non è stato bello. Dopo quest’affermazione da parte della ragazza, Mattia ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. A questo punto Gianni Sperti ha apertamente difeso il corteggiatore, ma Maria De Filippi sembra non aver apprezzato questo gesto…

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: Maria contro Gianni Sperti, ecco perché.

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha spiegato il perché dell’attacco a Gianni Sperti: in passato anche un uomo a Uomini e Donne ha affermato di non aver apprezzato il bacio ricevuto, ma nessuno lo ha contestato. Stavolta a fare quest’affermazione è stata una donna, e Gianni si è scagliato contro di lei.