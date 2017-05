Acconciature capelli primavera/ estate 2017: le trecce in diverse varianti da copiare alle stars

Tendenze capelli primavera/ estate 2017: le trecce in diverse varianti. Dalle più facili a quelle più particolari, le trecce sono un trend super glamour per la prossima estate 2017.Le trecce così come il bob sono una delle tendenze in tema di capelli che non accenna ad attenuarsi. Per l’estate 2017 le trecce si presentano in modi molto differenti l’una dall’altra. Anche le celebrities non resistono alla tentazione di sfoggiare delle particolari trecce. Lo stile della treccia più copiato è quello di Kim Kardashian . Non una sola treccia ma due trecce che partono dalla testa e arrivano fino alla schiena. Caratteristiche fondamentali: le trecce sono due, simmetriche tra di loro e lunghissime.

Acconciature capelli primavera/estate 2017: i look da copiare alle star.

Uno stile più classico è quello sfoggiato da Alexa Chung . Unica e alla francese, parte da sopra la testa e si sviluppa sul dietro. La sua lunghezza è media. Uno stile più pop sfoggia invece Jennifer Lopez che non rinuncia alla sua amata coda di cavallo. Per farla si parte proprio da lì, dalla coda di cavallo, alta e al centro della testa. La chioma, così raccolta, si divide in tre ciocche che si intrecciano tra di loro. È in assoluto la treccia migliore per alleviare il calore. Altre proposte di trecce vengono dislocate in punti diversi della testa, decorano una chioma spesso lasciata sciolta. A proporla in passerella sono Roberto Cavalli e Uma Wang. La più cool è quella suggerita da Eugene Souleiman, Global Creative Director Care & Styling di Wella Professionals, appassionato di trecce.