Amici 2016-2017 Ed. 16 Anticipazioni, gossip e news – «Emma Marrone non basta per Mike!» Secondo le anticipazioni di Amici, Mike Bird, vocalist della squadra bianca, sta passando di nuovo un momento di crisi. Un disagio che sembrava superato dopo l’abbandono del programma da parte di Morgan e l’arrivo della nuova coach Emma Marrone, ma i problemi sembrano non essere ancora superati. Nella daily di oggi su Real Time, il cantante ha provato una versione della canzone “Sono solo parole” insieme alla sua coach Emma, ma dopo questa performance è andato in onda un video in cui i tre giudici del serale, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti, hanno dato giudizi sui ragazzi della squadra che forse sono suonati un po’ troppo severi, o comunque non condivisi, da parte di Mike.

Amici 2016-2017 Ed. 16 Anticipazioni, gossip e news – «Troppa severità da parte dei giudici?»

Infatti le anticipazioni e news di Amici 2017 riportano che Eleonora Abbagnato ha sostenuto che secondo lei Mike Bird è bloccato dalla sua paura di uscire, mentre Daniele Liotti lo ha giudicato troppo preoccupato di impressionare gli altri, senza però sentire realmente quello che sta cantando. L’attore ha detto che a suo parere cercare di fare il personaggio durante le esibizioni pregiudica sin dal principio la canzone stessa. Michele Merlo, in arte Mike Bird, esasperato dalle dichiarazioni dei tre giudici, si è alzato e ha abbandonato la stanza, sottolineando di voler andare a casa in quanto sembra che tutti siano bravi tranne lui, che sembrerebbe non farne proprio una buona.