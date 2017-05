Amici 2017 Ed. 16, le ultime news al 4 maggio 2017: le critiche dei giudici a Mike Bird. Questa per Mike Bird sembra non essere una settimana positiva. Le esibizioni dello scorso serale di Amici 2017 Ed. 16 l’hanno visto sottotono, e ad accorgersene sono stati sia Emma Marrone che i giudici. Le perplessità di Emma si sono concentrate in particolar modo sull’esibizione di Mike Bird durante il ballottaggio, quando ha cantato: “Tu devi avere in testa quello che devi fare sul palco. Se tu fossi uscito, saresti stato consapevole che non hai dato il massimo e sarebbe stato un grande rimorso. L’unico punto focale della vostra vita è salire sul palco e fare bene! Il palco è un momento sacro, tutto deve essere lasciato fuori”. Mike, però, sembra aver accettato i consigli e le critiche di Emma. A quanto pare, sono altre le critiche che non ha digerito…

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news al 4 maggio 2017: la reazione di Mike Bird.

Il cantante di Amici 2017 Ed. 16 Mike Bird non ha digerito le critiche ricevute dai giudici. Solo Ambra non ha avuto pareri negativi nei confronti del ragazzo, mentre gli altri hanno tutti avuto qualcosa da ridire. Emal Meta ha notato che Mike sembra un po’ nervoso quando canta. Per Eleonora Abbagnato, il ragazzo è stato spesso impreciso. Daniele Liotti ha invece detto: “sembra sia preoccupato di impressionare gli altri, non canta sentendo veramente quello che sta cantando”. Ed è proprio il giudizio dell’attore di Un passo dal cielo 4 che ha fatto innervosire Mike, che ha avuto un duro sfogo: “Mi girano i c***i, me ne andrei a casa, basta”.