Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: finale e registrazione ottavo serale. Secondo le ultime anticipazioni e news di Amici 2017 Ed. 16, che circolano in rete nelle ultime ore, Mediaset avrebbe in programma una puntata in più, rispetto alle nove previste originariamente. Stando alle indiscrezioni la puntata finale di Amici 2017 Ed. 16 dovrebbe andare in onda alla fine di maggio, ossia sabato 27 maggio, in diretta su Canale 5. La semifinale potrebbe andare in onda sabato 20 maggio 2017. Il 6 maggio 2017, invece, ci sarà la messa in onda del settimo serale e con molta probabilità la registrazione dell’ottava puntata, che verrà trasmessa su Canale 5 il 13 maggio 2017. Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle ultime news sulle ultime puntate e sulla finale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news settimo serale.

Secondo le anticipazioni del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 quinto giudice sarà Simona Ventura, mentre saranno ospiti Gianna Nannini, Amy McDonald, Lenny, Diego Armando Maradona e Luca e Paolo. L’eliminata della puntata sarà Shady. In gara per l’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 ci saranno Thomas, Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu.

Amici 2017 Ed. 16, le prime dichiarazioni di Cosimo dopo l’eliminazione.

Intanto, nella sesta puntata di Amici 2017 Ed. 16 abbiamo assistito all’eliminazione del ballerino dei Blu Cosimo, che subito dopo l’uscita si è raccontato a Tgcom 24, ed ha parlato del suo cambiamento:“Il percorso è stato perfetto e non rimpiango nulla, sono cambiato tanto, avevo una mentalità molto chiusa prima. I prof, la redazione e Maria mi hanno fatto crescere davvero. Sono più aperto a tutto. Sono più esperto nella danza, molto più sicuro di me”. Il suo sogno è sempre quello di aprire una scuola di ballo a San Pietroburgo:”Assolutamente sì. Prima però voglio e devo vincere il campionato mondiale di ballo latino-americano”.

