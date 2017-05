Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 4 maggio 2017: la richiesta dell’introduzione dei reato di tortura da parte di Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi da anni si batte per fare luce sulla verità che riguarda il caso della morte del fratello Stefano e per introdurre il reato di tortura. Ilaria ha partecipato alla marcia per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale lo scorso 16 aprile e ha ribadito la sua volontà di fare il possibile affinché quello che è accaduto al fratello non accada più a nessuno. Alla marcia di Pasqua, Ilaria ha portato uno striscione con su scritto “Stop tortura” e, ai microfoni di Radio Radicale, ha ribadito la necessità ed urgenza di una legge che introduca il reato di tortura: “Ci sono dei temi che vengono sempre posti all’ultimo gradino in una società come la nostra. Noi riteniamo che certi temi dal momento in cui riguardano il rispetto, i diritti fondamentali dell’essere umano non possiamo più aspettare. Noi chiediamo a gran voce l’introduzione del reato di tortura in Italia, una legge che non può aspettare, una legge efficace”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 4 maggio 2017: indagati sette agenti a Ivrea per violenza ai detenuti.

Un’inchiesta è stata aperta per far luce su alcuni casi di violenza avvenuti all’interno del carcere di Ivrea. I fatti sarebbero avvenuti due anni fa e nello scorso ottobre. La procura ha messo sotto inchiesta sette agenti della polizia penitenziaria, accusati di aver provocato lesioni a danno dei detenuti. Ci sono state, infatti, delle reazioni da parte degli agenti che si potrebbero definire violente, e questi fatti sono stati denunciati nel 2015 dal Garante per il carcere di Ivrea, Armando Michelizza. “Le segnalazioni relative ai maltrattamenti sono purtroppo frequenti”, ha dichiarato il Garante. Anche un detenuto, attraverso una lettera, aveva denunciato dei fatti violenti. Il carcerato ha parlato di “una protesta stroncata con un pestaggio ai limiti della sopportazione. Le guardie hanno usato violenza indiscriminata”.