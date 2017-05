Belen Rodriguez e Simona Ventura, ultime news gossip oggi 4 maggio 2017

Selfie-le cose cambiano: al timone Simone Ventura insieme a Belen Rodriguez. È tutto pronto per la seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano in onda da lunedì 8 maggio su Canale 5. Al timone ci sarà Simona Ventura che con la sua simpatia e naturalezza ha conquistato tutto il pubblico. La conduttrice per la seconda edizione del programma sarà affiancata da Belen Rodriguez nei panni di inviata. Simona ha ‘scoperto’ la showgirl argentina ai tempi dell’Isola dei Famosi su Raidue e dopo un periodo di rapporti non troppo cordiali ha riallacciato una relazione positiva con lei, ecco quanto afferma Simona Ventura di Belen: “Una principessa del popolo, la fata che con la bacchetta magica cambierà la vita alle persone. Sono felice che abbia accettato di entrare nel cast”. Belen è stata corteggiata a lungo per questo ruolo.

Selfie-le cose cambiano: dopo una lunga insistenza Belen ha accettato.

Ma perché la presentatrice ha scelto Belen?: “Perché è molto amata dal pubblico femminile e maschile: mette d’accordo tutti. Di solito le ragazze sexy non hanno vita lunga… Belen invece ha tante frecce al suo arco, è bellissima e ha un bellissimo carattere, è una ragazza davvero speciale. Voglio che questo suo lato venga fuori. Sono sicura che dopo ‘Selfie’ il pubblico la amerà ancora di più”, ha aggiunto. “Per due mesi e mezzo sono stata una specie di stalker – dice la Ventura -. Sono contenta che alla fine abbia accettato. Sono convinta che ci divertiremo parecchio insieme”. Belen Rodriguez aveva subito rifiutato l’invito per Selfie perché nello staff c’è anche il suo ex marito. Le voci dell’ultima ora, poi, dicono che il cast di vip nel programma della Ventura si potrebbe allargare ulteriormente. Si mormora di Claudio Sona e Giulio Berruti tra i mentori, mentre tra i giudici Giampiero Mughini.