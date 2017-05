Recensione in anteprima del film Codice Unlocked – Londra sotto attacco. Noomi Racine ed Orlando Bloom tornano al cinema in un’avvincente spy movie. Codice Unlocked, il nuovo film di Michael Adpted, già regista di numerosissime pellicole, tra cui Le Cronache di Narnia – Il viaggio del veliero, vede il ritorno sul grande schermo dell’attrice svedese Noomi Racine, in coppia con Orlando Bloom e Michael Douglas.

«Amo questo tipo di film, è stata una bellissima sfida fin dall’inizio, spiega il regista Michael Adpted, abbiamo lavorato duramente sulla sceneggiatura per quasi un anno e poi l‟abbiamo introdotta nel mondo di Hollywood ed è stata molto, molto ben accolta».

La trama del film Codice Unlocked – Londra sotto attacco, la protagonista della vicenda è Alice, un’agente della CIA specializzata in interrogatori, che viene incaricata da un suo superiore di interrogare un giovane corriere marocchino, colpevole di preparare un imminente attacco terroristico batteriologico. Tutta la vicenda si svolge nella città di Londra, tra scorci mozzafiato e quartieri popolari.



«È un agente della CIA che vuole fare del bene, ma poi è successo qualcosa un paio di anni prima, che lei non riesce a lasciare andare, che non riesce a superare, per questo è come se fosse bloccata in un angolo quando il film inizia, ha commentato l’attrice Noomi Racine, questo film è un action thriller con tutti i suoi elementi tipici, è un film di spionaggio, ma per me ha anche un livello più profondo, qualcuno che torna alla vita e si risveglia».

Il film è intrigato, ricco di colpi di scena a volte poco verosimili e per questo un pochino irreali. Il cast è sicuramente d’eccezione, con un Orlando Bloom duro come mai lo avevamo visto prima. La sceneggiatura non convince completamente ed a volte si fa fatica a star dietro ai numerosi intrighi.

«Mi è piaciuta molto l’opportunità di interpretare un ragazzo come Jack, uno che non è ciò che sembra, che gioca secondo un insieme completamente diverso di regole, le sue regole. È stato bello per me vivere una svolta del genere», ha commentato l’attore Orlando Bloom.

I temi trattati, seppur super attuali, avrebbero potuto scendere più nello specifico, mostrandoci più chiaramente quali sono i retroscena di un attentato terroristico. Il tutto appare quindi molto romanzato e per questo in alcuni frangenti davvero improbabile. Nel complesso Codice Unlocked riesce ad essere un discreto film di spionaggio, nonostante un finale poco prevedibile e poco avvincente. il film Codice Unlocked – Londra sotto attacco uscirà nelle sale italiane da giovedì 4 maggio 2017.

