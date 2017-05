Detto Fatto, il look di Caterina Balivo, i tutorial e la speciale puntata di oggi, 4 maggio 2017

Detto Fatto, la speciale puntata in diretta oggi, 4 maggio 2017, ed il look di Caterina Balivo. Detto Fatto oggi viene trasmesso in diretta, per festeggiare con una speciale puntata d’arrivederci: la trasmissione da domani lascerà spazio al Giro d’Italia, ma i seguaci di Detto Fatto non devono disperare. Caterina Balivo, infatti, tornerà in onda dopo il Giro d’Italia, il 29 maggio, con altre 10 puntate di Detto Fatto. Caterina Balivo per la speciale puntata di oggi ha scelto di indossare un grazioso abito corto con sfondo bianco e fantasia geometrica sui toni del nero e del rosso. Il look è impreziosito da raffinate décolleté bianche con punta nera.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 4 maggio 2017: tagli e colorazioni capelli, cucina, l’intervista a Massimiliano Rosolino.

A Detto Fatto Salvo Filetti stupisce con un nuovo taglio ed una particolare e delicata colorazione capelli per la sua ospite. Il colore scelto da Salvo è un glicine in fiore, una sfumatura che dona un tocco romantico ed originale alla bella ospite dell’hair designe. Alessandro Servida propone oggi una millefoglie espressa, e a realizzare in collegamento diretto il dolce insieme al pasticcere è Donna Rita! Il dolce è davvero molto goloso: si tratta di due dischi di pasta sfoglia ripieni di panna. confettura di lamponi e fragole.

Caterina Balivo oggi ci regala una simpatica intervista a Massimiliano Rosolino. Il campione ha ricordato la sua partecipazione a Ballando con le stelle, magica edizione in cui ha incontrato Natalia Titova, sua compagna e madre delle sue due bambine. Massimiliano e Caterina hanno parlato del giro d’Italia, e hanno aperto un collegamento con il grande Mario Cipollini!