Emma Marrone – è ufficiale – è entrata anche quest’anno a far parte del cast di Amici 16, al posto di Morgan, per svolgere il ruolo di coach, oltre che di direttore artistico della squadra bianca. In un recente comunicato stampa pubblicato da Mediaset, il Biscione annuncia il divorzio ufficiale tra Morgan e lo show della De Filippi. Nelle ultime settimane, la cantante di “Amami” è stata al centro di molti rumors secondo i quali sarebbe innamorata felice di Riccardo Scamarcio.

Emma Marrone e Riccardo Scamarcio secondo i vari “magazine”…

A lanciarli, la nota rivista rosa “Novella 2000”, che la settimana scorsa ha pubblicato un articolo contenente diversi scatti che immortalavano la cantante salentina in compagnia di Scamarcio, l’affascinante attore del film “La cena di Natale”, per il quale l’artista pugliese ha inciso e firmato la sound-track, ovvero la colonna-sonora del film, dal titolo “Quando Le Canzoni Finiranno”. Secondo quanto è stato riportato dal celebre magazine “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, Emma Marrone e Riccardo Scamarcio sarebbero ancora single, e fra di loro ci sarebbe solo un bel rapporto di amicizia. Almeno per ora.