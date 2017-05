Expo d’Arte Contemporanea “Avalon in Arte”: la sesta edizione dal 6 al 27 maggio 2017. A Cava de’ Tirreni, a Santa Maria del Rifugio, in Piazza San Francesco, dal 6 al 27 maggio si terrà la sesta edizione dell’ Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte” di Salerno. La manifestazione gode del patrocino del Comune e dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni e del contributo della Fondazione CARISAL. Partnership con la mostra “Pablo Picasso e altri viaggiatori“, in corso al Marte Mediateca Arte Eventi, e con il Festival dell’Artigianato. L’Expo, inoltre, quest’anno ospita 18 studenti del Liceo Classico M. Galdi, impegnati nell’alternanza scuola lavoro.

Expo d’Arte Contemporanea “Avalon in Arte”: il vernissage di sabato 6 maggio 2017.

Il vernissage sabato 6 maggio alle ore 18.30 con il Sindaco Vincenzo Servalli ad accogliere i 33 artisti e 21 poeti, provenienti da tutt’Italia. L’11 maggio ore 18.00 allo scrittore Maurizio de Giovanni sarà consegnato il Premio Nolava, opera ideata e realizzata dal maestro Biagio Landi. Lo scrittore sarà presentato dall’attrice Brunella Caputo. L’immagine e la parola si incontrano creando emozioni uniche; infatti, ciascun poeta espone una lirica ispirata a un’opera figurativa presente all’EXPO. Il pubblico potrà esprimere la sua preferenza su un artista ed un poeta. A fine rassegna i più votati saranno premiati con una targa.

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro. La critica è affidata alla prof.ssa Antonella Nigro. Fotografia di Paola Siano. Responsabile della comunicazione Magrina Di Mauro. Ingresso libero. Orari: tutti i giorni dalle 16,30 alle 21,00; mercoledì, sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 21,00.

Expo d’Arte Contemporanea “Avalon in Arte”: gli artisti e i poeti partecipanti.

Espongono gli Artisti: Aristide Aprea; Felice Arcamone; Gianni Balzanella; Eter Baratta; Roberta Betti; Norma Bini; BRA; Annella Copponi; Margherita Cuccurullo; Mena D’Antonio; Pietro De Seta; Giuseppe Di Mauro; Valentina Fortunato; Daniela Gazineo; Flavia Alexandra Grattacaso; Biagio Landi; Luigi Lombardo; Viktoryia Macrì; Ida Mainenti; Antonio Salvatore Maio; Guido Marena; Roberto Ornati; Paolo Passoni; Pietro Penna; Giuseppe Quagliata; Regina Ridolfini; Vincenzo Ridolfini; Antonio Scaramella; Paola Siano; Maria Sibilio; Carolina Spagnoli Caròle; Michela Claudia Spinelli; Francesco Tortora.

Affiancati dai poeti: Michele Aliberti; Elvio Angeletti; Eleonora Maria Barbaro; Simone Callegaro; Crescenza Caradonna ; Rosanna Carra; Annalena Cimino; Mena D’Antonio; Estela Soami; Francesco Giuliano; Izabella Teresa Kostka; Alfredo Landi; MAPI; Marina Marini Danzi; Ausilia Minasi; Daniela Muci; Fabiola Murri; Aniello Quaranta; Ilde Rampino; Giovanna Rispoli; YOURS.