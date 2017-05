La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 4 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 4 Maggio 2017. Oggi si assisterà a una nuova puntata de La prova del Cuoco, in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi 4 Maggio 2017 de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco 3 Maggio 2017 Andrea Mainardi ci ha proposto le ciambelle di patate farcite. Si è partiti con la preparazione della pasta choux che una volta fatta raffreddare vengono aggiunte, le patate, precedentemente lessate, pelate e schiacciate. Vengono poi ad essere aggiunte le uova ed erbe aromatiche. Il composto non deve essere nè troppo morbido nè troppo duro. Inserito poi il composto in una sac à poche si vanno a creare delle ciambelle, adagiate su carta forno e buttare in padella con olio caldo. Le ciambelle possono essere cotte anche in forno. Le ciambelle poi vengono farcite con formaggio spalmabile, mortadella e rucola.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 3 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova dei cuoco abbiamo assistito alla sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevedeva una piadina con rucola e squacquerone e un galletto glassato al miele con agretti e pompelmo. Il menù della squadra verde prevedeva invece tagliolini con asparagi e guanciale e sarago in umido profumato al timo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida dei cuochi de La prova del cuoco di oggi 4 Maggio 2017?