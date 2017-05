Legittima difesa: approvato alla camera il testo del governo. Il centrodestra vota contro. La Camera dei deputati ha approvato il nuovo testo normativo sulla legittima difesa presentato dalla maggioranza di governo. La nuova normativa è frutto dell’accordo tra il Partito Democatico e i centristi di Alternativa Popolare. I voti a favore sono stati 225, mentre le opposizioni si sono opposte con fermezza. Ha votato contro tutto il centrodestra (Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia) giudicando il provvedimento troppo blando e non risolutivo. I parlamentari della Lega hanno esposto uno striscione in aula con la scritta “La difesa è sempre legittima”.

Il Ddl si ispira alla legislazione francese ed esclude la colpa di chi è costretto a reagire “in situazioni comportanti un pericolo per la vita, per l’integrità fisica, per la liberta’ personale o sessuale”, durante aggressioni notturne nelle proprie mura domestiche. Molto critico il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che dalle frequenze di Radio Padania ha attaccato duramente il governo: “Questi non sono normali, sono tutti scemi. Legittima difesa di notte? – ha aggiunto Salvini -. Siamo alla difesa variabile in base alle fasce orarie. C’è poi il grave turbamento psichico, che è assolutamente discrezionale per il giudice. Per fortuna esiste la Lega, li terremo chiusi tutta notte in Parlamento”.

Il partito di Salvini puntava sulla non punibilità per i cittadini che, in caso di rapina o aggressione, reagiscono conoro il delinquente causandone la morte. Anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha criticato il provvedimento: “il testo finale non è certo adeguato al bisogno di sicurezza degli italiani e a ciò che tutti gli italiani si attendono”. Secondo l’ex premier “chi è costretto ad usare un’arma per difendersi non può essere sottoposto alla lunga e umiliante trafila di un procedimento giudiziario nel quale deve giustificare le sue azioni. Non si può invertire l’onere della prova, non si può chiedere alla vittima di dimostrare di essere una vittima”.

Contrari anche i parlamentari del M5S, che accusano il governo di fare propaganda. “La sicurezza e la giustizia devono essere in primis assicurati dallo Stato – scrivono in una nota congiunta i deputati pentastellati -. Ma diventa difficile se i governi precedenti e attuali non investono risorse sulle forze dell’ordine o su piani di prevenzione. Questo il punto cruciale sul perché i cittadini si sentono insicuri. Abbiamo fatto una proposta concreta in merito all’indennizzo dovuto alle vittime di reati violenti ma è stata bocciata, così chi subisce un reato violento non ha assolutamente nessun sostegno da parte dello Stato”. Il parlamentare del Pd David Ermini difende il testo dalle critiche delle opposizioni e attacca Forza Italia per esseri “sottratta a qualsiasi responsabilità” dicendo “no ad una buona riforma”.