Londra, convocato il personale della Casa Reale a Buckingham Palace. Oggi, giovedì 4 maggio 2017, alle 10:00 è stato convocato a Londra l’intero staff di Buckingham Palace. La notizia è apparsa questa mattina sul sito del Daily Mail, ma una fonte attendibile della Casa Reale ha dichiarato all’Associated Press che al momento “non c’è motivo di preoccupazione”. Non è ancora noto il motivo della convocazione, ma dovrebbe arrivare da un momento all’altro un annuncio ufficiale che potrebbe riguardare la regina Elisabetta II o il principe Filippo duca di Edimburgo, che a giugno compirà ben 96 anni.

È’ stato convocato anche il personale delle residenze reali di Windsor, Sandringham e Balmoral (nella lontana Scozia). La riunione è stata convocata alle 10:00 (ora locale) da Lord Chamberlain, alto funzionario della Casa Reale, e dal segretario di Elisabetta II, Sir Christopher Geidt. Sempre la stessa fonte di Buckingham Palace ha confermato al famoso tabloid inglese che “anche se le riunioni che riguardano tutto il personale reale vengono convocate di tanto in tanto, il modo in cui questa è stata gestita, all’ultimo momento, è molto insolito e suggerisce che c’è qualcosa di importante da comunicare”.

Secondo la BBC, l’annuncio imminente non dovrebbe riguardare la salute dei membri della famiglia reale, infatti tutti gli impegni pubblici della regina Elisabetta e del principe Filippo previsti per oggi non sono stati rimandati. Anche la Reuters conferma che non c’è al momento alcun sentore di allarme. Secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio potrebbe riguardare la decisione della Regina Elisabetta di abdicare, considerando che ha compiuto 91 anni lo scorso 21 aprile, ma per adesso l’ipotesi non ha trovato riscontri credibili.