Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: le ultime news ad oggi, 4 maggio 2017

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip ad oggi, 4 maggio 2017: il simpatico video postato sui social. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti spesso pubblicano sui social dei video simpatici e divertenti che le vedono protagoniste. Le due hanno un rapporto speciale, molto più che semplici mamma e figlia: sono amiche, confidenti e traspare il grande amore che si vogliono. Negli ultimi giorni, Aurora ha dovuto studiare per gli esami universitari, e mamma Michelle ha pubblicato un video spiegando che: “Gli stiamo addosso per studiare (di brutto)… Poi li vediamo lì in salotto e veniamo possedute dall’irrefrenabile ed inenarrabile desiderio di chiacchierare con loro! Siamo Mammeeeeeee!!!”.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip ad oggi, 4 maggio 2017: Aurora alle prese con gli esami universitari.

Nel video, infatti, si vede Aurora che cerca di studiare e mamma Michelle che le si avvicina e le fa un sacco di domane: “Vuoi un caffè, hai letto questa notizia, hai visto questo video?”. Il video è piaciuto molto ai seguaci, che hanno commentato con affetto e divertimento questo simpatico scorcio di vita quotidiana.