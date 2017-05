Pensioni, oggi 4 maggio 2017: incontro governo sindacati, i temi in discussione e gli aggiornamenti

Pensioni, oggi 4 maggio 2017. Pensioni, l’incontro tra governo e sindacati sui temi previdenziali sara’ dedicato alle Pensioni dei giovani. Lo ha riferito il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Tutto pronto presso la sede del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via Veneto 56, l’incontro tra il ministro Giuliano Poletti e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dedicato alle tematiche previdenziali. Molta attesa per il nuovo tavolo di confronto tra governo e sindacati sul tema riforma delle pensioni, e che vedrà la discussione focalizzata anche sul altri argomenti, come preannuncia Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil, in un post pubblicato su Facebook da pochissimo.

Riforma pensioni: incontro governo sindacati, i temi in discussione e gli aggiornamenti(oggi 4 maggio 2017)

Pedretti commenta così le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri, e preannuncia di sottoporre la questione anche al tavolo di confronto in programma per oggi:”Il Presidente dell’Inps Tito Boeri continua a parlare a sproposito e a fare inutili illazioni. Se ci sono dei privilegi da scardinare, compresi quelli presunti che riguarderebbero i sindacalisti, intervenga concretamente senza continuare a gettare fango. Il suo atteggiamento dimostra uno scarso equilibrio e ciò che più mi preoccupa è che il Presidente sta giocando una partita politica personale dimenticandosi però di occuparsi del corretto funzionamento di un ente tanto importante per la vita di milioni di persone come l’Inps. Mi domando quanto possa durare ancora questa situazione. Porremo il problema oggi al tavolo di confronto con il governo”.