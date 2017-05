Pensioni anticipate, Ape. Il parere fornito dal Consiglio di Stato sull’Ape sociale e sulla misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci desta qualche preoccupazione nei sindacati che si vedono precipitare nell’incertezza, al pari dei lavoratori interessati alle pensioni anticipate, sulle modalità e le tempistiche d’accesso.

“Il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio, in merito all’accesso all’Ape sociale per gli operai agricoli evidenzia un grave vuoto legislativo che va a danneggiare le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo”. Così in una nota la Flai, Federazione lavoratori agroindustria, che aggiunge: “È stato importante avere ricompreso i lavoratori agricoli fra i beneficiari dell’Ape sociale, che permette un’uscita anticipata dal lavoro. Ora con preoccupazione recepiamo il parere del CdS. Infatti, questa assenza di copertura legislativa farebbe sì che il beneficio non possa essere applicato agli operai agricoli”.

Va ricordato, infatti, dichiara Sara Palazzoli, segretaria nazionale Flai Cgil “che gli operai agricoli a tempo indeterminato non hanno diritto né alla disoccupazione né alla Naspi, venendo così meno i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità per avere diritto all’uscita anticipata”.

“In questo modo ci troviamo difronte all’ennesima beffa per i lavoratori agricoli rispetto ad un sistema pensionistico che penalizza il lavoro stagionale e discontinuo. Chiediamo al Governo di intervenire per coprire questo vuoto legislativo in tempi rapidi visto che l’Ape Sociale è stata introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018”, conclude Palazzoli.

Pensioni anticipate, Precoci.

In tema di pensioni anticipate e lavoratori precoci, il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di Ape sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Il Consiglio di Stato ha riscontrato diversi elementi che andrebbero modificati in tale schema, a cominciare dalla scheda A.I.R che “non sembra essere all’altezza dei propri compiti”.

Pensioni anticipate, Precoci. Il parere del Consiglio di Stato.

Si legge nel parere della scheda di regolamento per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci: “In primo luogo, la novità della misura in esame e i limiti di spesa che ad essa si accompagnano consiglierebbero di prevedere un sistema di misurazione del risultati con essa raggiunti, anche al fine di eventuali interventi correttivi e, comunque, in vista del suo possibile rifinanziamento per gli anni avvenire. In quest’ottica risulta essenziale l’attività di monitoraggio svolta dall’Inps, che dovrà essere in grado di fornire anche dati qualitativi e quantitativi, ripartiti anche per le diverse categorie di soggetti interessati, in modo da offrire una completa visione di insieme sull’incidenza, anche infracategoriale, dell’ammortizzatore sociale ‘sperimentato’”

Ed inoltre:”Il monitoraggio dell’Inps, in questa prospettiva, dovrebbe avere un esito conoscitivo a beneficio di Governo e Parlamento, per consentire al decisore politico di valutare l’impatto effettivo della misura. Ne consegue che l’indicatore utilizzato ai fini della V.I.R. (il numero dei soggetti che accederanno alla pensione anticipata) risulta di per sé insufficiente, dovendosi quanto meno tenere conto anche della distribuzione (delle domande di pensione presentate e accolte) fra le diverse categorie soggettive interessate”.

Inoltre:” L’oggetto dell’analisi è stato solo l’impatto della normativa primaria che ha introdotto la misura di anticipazione della pensione per i lavoratori precoci e non (come avrebbe dovuto essere) anche della normativa secondaria (di carattere attuativo, prevalentemente organizzativo e procedimentale) introdotta con il presente schema di regolamento”. Per il Consiglio di Stato, dunque:”La prospettiva parziale assunta come base dell’analisi, rende l’A.I.R. inidonea sia ad evidenziare gli obiettivi perseguiti con il presente intervento regolamentare, sia a descrivere gli indicatori che consentiranno di verificarne il grado di raggiungimento”.

Pensioni e sostenibilità del sistema previdenziale.

Le pensioni e la sostenibilità del sistema previdenziale sono stati analizzate dalla professoressa Elsa Fornero a DiMartedì. Per l’economista le pensioni non sono a rischio, in quanto “i conti dell’Inps sono sostenibili” e “il nostro sistema è considerato tra i più sostenibili in Europa”. Questa situazione di equilibrio dovrebbe rimanere stabile nei prossimi decenni e riuscire a sostenere l’aumento progressivo del numero di anni di vita dei pensionati.

Il disavanzo rilevato che l’Inps ha in alcuni settori, per la Fornero è dovuto al fatto che “la politica ha sempre promesso senza mai accertarsi che le entrate contributive fossero sufficienti a pagare”. “Lo Stato italiano se tiene a bada le sue spese non fallisce e questa è la migliore garanzia che l’Inps non fallirà”, ha sottolineato la professoressa. “In ogni caso il sistema pensionistico in quanto tale, oggi, ma guardando al futuro, è fondamentalmente in equilibrio”, ha precisato.