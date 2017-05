Riforma pensioni, le news ad oggi 4 maggio 2017. “Si può dire che ci sono stati abusi nell’utilizzo di una norma, e perseguirli per via amministrativa o ricorrendo al magistrato: oppure si può dire che c’è un privilegio per una intera categoria, e fare un’operazione in sé odiosa di generica criminalizzazione”: così l’On Anna Giacobbe della Commissione lavoro alla Camera in una nota stampa diffusa ieri. «Il presidente dell’Inps Tito Boeri usa questa seconda strada, e non lo fa certo per ingenuità: già lo scorso 9 marzo dichiarava: “Abbiamo intenzione di intervenire sui privilegi di alcune categorie. Cominceremo con una circolare che interviene su un privilegio che i sindacalisti si sono concessi”. La stessa nota stampa di allora, titolata “Pensioni: Boeri, pronti ad abolire un privilegio sindacalisti”, precisava che si tratta di una situazione che riguarda alcuni casi di pensioni di sindacalisti».

Pensioni dei sindacalisti, la replica dell’onorevole Anna Giacobbe alle parole di Tito Boeri.

«Ma come stanno le cose? – si chiede l’onorevole Giacobbe. Si tratta di alcuni abusi fondati NON su una norma che riguarda i sindacalisti – NON ESISTE la “pensione dei sindacalisti”- ma il criterio di calcolo delle pensioni dei pubblici dipendenti per i periodi prima del 1992. Ma il Presidente Boeri torna sull’argomento e oggi ci fa sapere che “si possono raccogliere tanti soldi se si interviene sulle rendite dei sindacalisti” oltre che sui vitalizi dei politici”. Secondo il presidente dell’Inps, “ci sono posizioni di rendita che i sindacalisti si sono creati per loro stessi in questi anni”. Insomma “colma la misura”.Quello che non va bene non è certo indicare storture o abusi (e correggerli per la parte che compete all’Istituto): ma additare intere categorie, in questo caso chi lavora nei sindacati, come dei privilegiati, e magari degli imbroglioni.Ci sono cose di cui il presidente dell’INPS dovrebbe occuparsi di più: l’Istituto non funziona come dovrebbe: anziché risolverli, crea molti problemi a lavoratori, pensionati e disoccupati.

Pensioni dei sindacalisti, le dichiarazioni di Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera.

Sulla questione delle pensioni dei sindacalisti, interviene anche Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, che commenta così le parole di Boeri:”La lettera del Presidente dell’INPS, Boeri, va respinta al mittente. È il Presidente che offende il Parlamento perché nega l’evidenza dei fatti: tutti i problemi che abbiamo denunciato sono documentati, a partire dalle stime non corrispondenti alla realtà per quanto riguarda le salvaguardie degli esodati”. “Quanto alle interpretazioni delle leggi da parte dell’INPS che riteniamo arbitrarie – prosegue Damiano – facciamo un esempio per tutti: dopo quattro anni di proteste, anche grazie all’intervento del Governo, l’INPS corregge la sua circolare a proposito della pensione anticipata dei nati nel ‘52 (legge Fornero), concessa, sulla base della circolare dell’Istituto, soltanto a coloro che svolgevano una attività di lavoro dipendente il 28 dicembre del 2011. Se disgraziatamente il lavoratore smetteva di lavorare il giorno prima, non si aveva questo diritto”.

Conclude Cesare Damiano:”Una interpretazione assurda e arbitraria, in spregio della legge, successivamente corretta per nostra iniziativa. Corretta come? Escludendo dal computo dell’anzianità i versamenti volontari, il servizio militare, la maternità, la mobilità e il riscatto della laurea. Assurdo”. “Anziché lanciare anatemi il Presidente dell’INPS dovrebbe dare qualche spiegazione. Quanto ai comunicati stampa, anche noi abbiamo una bella raccolta di quelli di Boeri in qualità di ‘legislatore e ricercatore’. Meno di quelli di Presidente dell’INPS. Naturalmente, siamo totalmente disponibili a un rapido confronto”, conclude Damiano.