Tagli capelli corti, rasati, pixie, cortissimi primavera/estate 2017. Gettonatissimi per la nuova stagione sono i tagli di capelli corti, femminili, pratici, di tendenza è davvero moderni. Molte artiste scelgono di cambiare look in vista della nuova stagione. Taglio di capelli davvero radicale, cortissimo, un pixie cut di grande tendenza per la cantante Katy Perry(nell’immagine in evidenza), che ha stupito il suo pubblico con un bellissimo pixie cut con ciuffo allungato, e cortissimo sulla nuca, di colore biondo platino. Bellissima e davvero alla moda, con un look di grande impatto visivo.

Tagli capelli corti, rasati, pixie, cortissimi primavera/estate 2017

Le tendenze capelli primavera estate 2017 vedono in primo piano anche lo stile messy. I tagli di capelli del 2017 privilegiano quindi scalature, più o meno evidenti, per mettere in risalto il naturale movimento dei capelli. Il messy style è presente sui capelli lunghi, così come sui medi e sui corti, basta scegliere il taglio più adatto a noi.

Tagli capelli medi e bob per la primavera/estate 2017.

Tra i tagli di capelli per la nuova stagione posto di rilievo anche per i tagli medi, i bob in tutte le versioni. La media lunghezza è infatti estremamente di moda nell’ultimo periodo, declinata in tante versione differenti. I capelli lisci non sono più ambiti come un tempo, ma il blunt cut è iper in voga in questa primavera estate 2017. Amatissimo il medium bob, molto apprezzato dalle stars, per la sua praticità; facile da gestire, è perfetto da portare anche spettinato, da abbinare ad una bella frangia, un intramontabile must.

Tagli capelli medi e caschetti per la primavera/estate 2017.

Tra i tagli di capelli di tendenza troviamo il caschetto da portare liscio o leggermente mosso fino alle spalle, chic e femminile sia nella versione liscia che nella versione mossa. Il caschetto è un taglio piuttosto semplice da gestire, ed è allo stesso tempo molto versatile che permette di sbizzarrirsi con gli styling e soprattutto consente di ottenere, grazie alla scalatura, un piacevole effetto volume.

