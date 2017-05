Tagli capelli di tendenza estate 2017: il look da copiare delle stars!

Tagli di capelli ed acconciature di tendenza estate 2017. L’estate porta con sè la voglia di novità in fatto di tagli di capelli ed acconciature e styling da sfoggiare tutti i giorni e nelle occasioni più speciali. Molte donne scelgono di puntare sui tagli di capelli lunghi che si prestano a mille diverse acconciature, non cedendo così alle “lusinghe” dei tagli di capelli cortissimi, gettonatissimi per il periodo estivo.

Tagli di capelli, acconciature e look delle stars di tendenza per l’estate 2017.

Ne sa qualcosa l’attrice Jennifer Lopez, che sceglie un taglio di capelli lunghissimo, per un’immagine iperfemminile. Pochi giorni fa ha calcato la passerella del Met Gala 2017 avvolta in un sinuoso abito di Valentino, ed ha sfoggiato un’acconciatura di capelli tirata all’indietro, con i capelli leggermente raccolti nella parte superiore, e sciolti nella parte posteriore. Si può dire che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez abbiamo fatto proprio il loro debutto come coppia sul red carpet al Met Gala 2017. I due, che si frequentano dall’inizio dell’anno, sono apparsi molto innamorati mentre calcavano la passerella dell’evento a New York. La cantante ha scelto per l’occasione un vestito blu lungo fino a terra, con leggere trasparenze e firmato da Valentino, mentre lui ha scelto un completo molto elegante color navy.

Jennifer Lopez, ultime news gossip.

Prima di arrivare al Metropolitan Musem of Art della Grade Mela per l’evento, la cantante 47enne ha pubblicato un selfie in cui appare in auto insieme al compagno. Condividendo l’immagine sul suo profilo Instagram ha scritto: “Io e il mio macho bello… #MetGala2017 #Valentino”. Sebbene siano insieme solo da qualche mese, sembra proprio che i due stiano bruciando le tappe e i loro amici hanno già iniziato a chiamarli ‘J-Rod’. La stella della musica, soprannominata J-Lo, ha detto che a lei e al fidanzato, conosciuto come A-Rod, non dispiace essere chiamati in questo modo.”Va bene. Sapevamo che sarebbe successo… perché le persone che ci conoscono avevano già iniziato a dirlo. Quindi non siete originali”, ha detto in proposito la Lopez.