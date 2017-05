Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco la scelta di Marco Cartasegna

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Marco sceglie Federica. Nella giornata di ieri 3 maggio 2017 è stata registrata una nuova puntata del trono classico del programma di Uomini e Donne, dove il primo dei quattro tronisti abbandona il trono. Si tratta di Marco Cartasegna 26 anni, di Milano, laureato in Bocconi, protagonista da febbraio del Trono Classico di Uomini e Donne, lascia il programma scegliendo Federica Benincà. La ragazza è stata preferita all’altra corteggiatrice, Giorgia Pisana, anche’essa portata dal tronista fino alla fine. Una scelta che però ha sorpreso tanti telespettatori del programma di Maria De Filippi. Le due esterne con le due ragazze si sono svolte entrambe a casa sua, una a casa dei genitori, un’altra nella casa dove vive da solo attualmente. Mentre con Giorgia l’esterna è stata impeccabile e romantica ed è finita con un appassionato bacio in piscina, con Federica lui ha espresso i suoi dubbi e il suo non riuscire a fidarsi completamente. La bella Giorgia Pisana era abbastanza speranzosa e scriveva sui social: “Tu in ogni caso mettici il cuore, che poi al resto ci pensa la vita”..

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco chi è Marco Cartasegna.

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale (seguita da un master a Madrid), per sette anni Marco ha anche lavorato come modello. Da due anni ha trovato la sua strada professionale, diventando un imprenditore del mondo digitale. Comunicativo, sorridente, curioso, sincero, “anche a costo di inimicarsi la gente” è convinto che parlare senza nascondersi sia la scelta vincente “perché alla fine le persone imparano ad apprezzarti”. L’identikit della sua donna ideale? Bella, spiritosa, aperta mentalmente, capace di cogliere le sfumature. E pare abbia trovato la sua dolce metà, la bella Federica.