Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip e News 4-8 maggio 2017 – «Gemma si sfoga, Tina insorge…» – Secondo le anticipazioni di U&D la Cipollari è ansiosa di sapere cosa sia successo a casa di Marco, dove Gemma era invitata. Nel consueto filmato di riassunto delle ultime puntate con l’esterna sul lago e la lite con Giorgio – che riceve i complimenti di Tina – mentre la Galgani si sfoga, tanto per cambiare, con la redazione: «Mi sembra che si faccia di tutto per interferire in una bella storia» esordisce e l’opinionista insorge, non essendo disposta ad assumersi la responsabilità di un eventuale esito infausto in questa frequentazione.

Uomini e Donne Trono Over le Anticipazioni il Gossip e le News dal 4 all’8 maggio 2017 – «Gemma: ‘Sono io l’unica persona vera!»

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over fanno vedere il video che riparte e Gemma si definisce l’unica persona vera. Al che Tina non ce la può può fare, interrompe di nuovo e si dichiara pronta al suicidio qualora qualcuno sottoscrivesse l’autenticità di Gemma! La clip va avanti in ogni caso, la Galgani si emoziona, la storia è all’inizio e vorrebbe che andasse bene e nel dirlo la voce si incrina e si fa sottile sottile… La Cipollari in preda al nervosismo sbotta di nuovo, prendendosela anche con le telecamere accese o spente. Per la terza volta il video riparte: Gemma dice che – da questo momento – la sua vita riprende!