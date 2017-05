Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news ottavo serale di sabato 13 maggio 2017!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ottavo serale semifinale e finale. Secondo le ultime anticipazioni e news di Amici 2017 Ed. 16, domani sabato 6 maggio 2017 andrà in onda la settima puntata del serale, registrata sabato 29 aprile, e verrà registrato l’ottavo serale che noi vedremo su Canale 5 il 13 maggio. La semifinale di Amici 2017 Ed. 16 potrebbe andare in onda il 20 maggio, mentre la finale il 27 maggio 2017, in diretta su Canale 5.

Con il televoto da casa i telespettatori potranno scegliere il vincitore di Amici 2017 Ed. 16. Per ora la data della finale non è stata confermata, e noi vi terremo aggiornati in tempo reale su tutte le novità relative alla finale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news settimo serale.

Ospite attesissimo per il settimo serale sarà Diego Armando Maradona, che si presterà ad un’intervista con Maria De Filippi, e che assisterà alle esibizioni dei concorrenti in gara, sedendosi sulla poltrona rossa accanto a Simona Ventura, quinto giudice del serale di domani. Tra gli ospiti musicali Gianna Nannini, che canterà due pezzi del suo, Ogni tanto in duetto con Elisa e Amandoti con Emma.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news ottavo serale.

Secondo le anticipazioni di Amici 2017 Ed. 16 l’eliminata della settima puntata sarà Shady. In gara per l’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 rimarranno Thomas, Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu. Tra pochissime ore scopriremo gli ospiti ed il giudice dell’ ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16, che verrà registrato nella giornata di domani, sabato 6 maggio 2017.

