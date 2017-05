Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni settimo serale: Shady eliminata. Sabato 6 maggio andrà in onda il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, e sono tante le anticipazioni che negli scorsi giorni abbiamo letto sul web riferite alla puntata: il serale di Amici, infatti, non viene trasmesso in diretta, ma viene registrato circa una settimana prima della messa in onda. Grazie alle diverse anticipazioni, conosciamo già il nome dell’eliminato: al ballottaggio sono andati Shady e Riccardo, e a dover lasciare la scuola è Shady, considerata tra i maggiori talenti di quest’edizione di Amici. L’eliminazione non è per niente piaciuta ai fan del programma, che protestano sul web. Ma i fan non sono gli unici a non aver gradito l’eliminazione della ragazza…

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni settimo serale: Shady e Mike, è nato del tenero?

Durante il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 Shady ha dunque dovuto salutare i compagni ed abbandonare la scuola. A sembrare particolarmente dispiaciuto è stato Mike Bird, tanto che molti si sono chiesti se tra i due fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia. A voler cercare di vederci chiaro è stato Diego Armando Maradona, ospite della puntata, che ha pronunciato la sua impressione che tra i due non ci fosse solo una semplice amicizia. Mike Bird ha risposto dicendo di non poter contraddire la sua parola. Dunque Mike e Shady stanno insieme? Si attendono conferme…