Amici 2017 Ed. 16, le rivelazioni di Cosimo

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news ad oggi, 5 maggio 2017: le dichiarazioni di Cosimo. Ad Amici 2017 Ed. 16 l’eliminato del sesto serale, in onda sabato scorso 29 aprile, è Cosimo. Il ballerino ha lasciato Amici con il sorriso: l’esperienza nella scuola è stata molto importante, ed adesso riparte con il sorriso verso nuovi obiettivi. Cosimo si vede cresciuto dopo Amici, come ha egli stesso rivelato a Tgcom24: “Grazie ad Amici sono cambiato dalla A alla Z. Neanche mi riconosco rispetto a 6 mesi fa. Atteggiamento e modi di pensare sono diversi. Mi sono scoperto e mi piaccio adesso. La scuola mi ha cambiato. Professionalmente e umanamente. Il mio riscatto parte da qui, ora lavoro per vivere del mio sogno ”.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news ad oggi, 5 maggio 2017: il sogno di una scuola di ballo a San Pietroburgo.

Dopo Amici 2017 Ed. 16, Cosimo vuole realizzare i suoi sogni, vuole vivere facendo ciò che più ama al mondo: ballare. Il ragazzo originario di Eboli (Salerno) ha dichiarato a Tgcom24: “Voglio aprire una scuola di ballo a San Pietroburgo. Prima però voglio e devo vincere il campionato mondiale di ballo latino-americano”. E chissà che per il giovane e talentuoso ballerino non ci siano progetti anche per una futura famiglia: la fidanzata è di San Pietroburgo, e chissà che non ci sia un progetto di vita insieme…