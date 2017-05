Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 5 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 5 maggio 2017: le ultime news dal mondo delle carceri. La questione della vita nelle carceri italiane resta delicata e necessita di mantenere su di essa un faro che ricordi le condizioni spesso precarie in cui vivono i detenuti: celle spesso insalubri, scarsità di piani di formazione e di reinserimento, scarsità di pene alternative. Il Partito Radicale vede come un primo passo per la risoluzione dei problemi delle carceri la concessione di un’amnistia, e per questo ha organizzato una marcia per il giorno di Pasqua. La marcia ha riscosso un grande consenso, ma da allora non ci sono novità in tema di amnistia.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 5 maggio 2017: nuovo caso di suicidio nelle carceri.

Un nuovo caso di suicidio ha sconvolto il mondo delle carceri italiane. Un detenuto condannato a gennaio per furto si è tolto la vita nel carcere di Saluzzo, impiccandosi con le lenzuola legate alle sbarre della finestra. Il detenuto era in isolamento per motivi disciplinari ma, come conferma il direttore del carcere Giorgio Leggieri, “Non c’erano stati segnali che potessero far pensare a un gesto di questo tipo. È il primo episodio del genere che si verifica in questo istituto da quando sono in carica, negli ultimi 10 anni. Come da prassi, abbiamo subito informato la famiglia dell’uomo, il suo avvocato e l’autorità giudiziaria”. A commentare la notizia è anche Enzo Ricchiuti della Cisl: “Un detenuto che si toglie la vita è un fatto drammatico, ma per fortuna si tratta di episodi sporadici e non prevedibili. L’uomo era in isolamento ed era sorvegliato. Purtroppo i colleghi si trovano a dover sopperire alle carenze di organico a cui il Dipartimento non fa fronte e così il poliziotto, oltre a dover controllare la cella della vittima, si doveva occupare di altre mansioni”.