Belen Rodriguez e Andrea Iannone: ultime news. Il settimanale ‘Novella 2000’ ha pubblicato un servizio in cui ha parlato del possibile matrimonio tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez alla fine della prossima estate. L’indiscrezione appare sul numero in edicola del magazine rosa. La coppia dopo circa un anno di relazione si è infatti molto rafforzata e pare che i due stiano cercando casa insieme. Nonostante abbiano già visitato diversi attici di a Milano, la showgirl e il pilota starebbero seriamente considerando anche l’ipotesi di prendere una villa a Lugano.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: nozze in vista per la fine dell’estate?

Belen e l’ex marito Stefano De Martino hanno firmato le carte per il divorzio all’inizio del 2017 e, se tutto dovesse filare liscio, per settembre la Rodriguez potrebbe ottenere il divorzio. Per ora si tratta solo di voci, nel frattempo sembra che i rapporti tra Belen e Stefano siano distesi, come rivelano le anticipazioni de Il vicolo delle news, sulla prima puntata di Selfie, cui prenderanno parte sia Belen che Stefano.