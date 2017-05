La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 5 Maggio 2017. Oggi si assisterà a una nuova puntata de La prova del Cuoco, in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. A condurre la spumeggiante Antonella Clerici. Tanti ospiti e ricette verranno proposti anche nella puntata de La prova del Cuoco di oggi ma in attesa delle anticipazioni della puntata di oggi 4 Maggio 2017 de La prova del cuoco ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco 3 Maggio 2017 abbiamo assistito alla preparazione della ricetta del minestrone estivo di Anna Moroni.

Siamo vicini alla prova costume e siamo tutti un po’ a dieta e Anna Moroni ci suggerisce la ricetta light per un minestrone perfetto in questo periodo. Minestrone estivo non solo perché Anna Moroni utilizza verdure di stagione ma anche perché si può servire anche freddo. Quindi in inverno è un minestrone da servire caldo, in primavera tiepido, in estate anche freddo. Proviamo tutti questo minestrone di Anna Moroni, una delle ricette La prova del cuoco perfetta per chi è a dieta o per chi deve mantenere il peso.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 4 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco il menù del pomodoro prevedeva dei tortelli di robiola e pomodori secchi con un ragù in bianco e dei cubotti di manzo con verdure speziate. Il menù del peperone verde rispondeva con tagliata con rosmarino e scorza d’arancia e dolce primavera. A vincere la sfida dei cuochi de La prova del cuoco è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida alla Prova del cuoco?