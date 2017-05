Riforma pensioni 2017, le novità di oggi 5 maggio 2017 su Ape social, pensioni anticipate, flessibilità

Riforma pensioni, le ultime news ad oggi 5 maggio 2017. Al termine dell’incontro tra governo e sindacati di ieri, i sindacalisti, tra cui il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli hanno manifestato preoccupazione per il fatto che non si riesca a chiudere la fase uno di riforma, in particolare per quanto concerne l’attivazione dell’Ape sociale e gli interventi per i lavoratori precoci.

Anche Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, all’esito dell’incontro di ieri, ha dichiarato di condividere questo tipo di pensiero:”Condividiamo la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, dopo l’incontro di oggi con il Governo, per quanto riguarda il ritardo che si registra nell’emanazione dei decreti sull’APE sociale. La legge è tassativa: la misura deve decorrere a partire dal primo maggio e, quindi, va garantita la retroattività e anche previsto un eventuale prolungamento della presentazione delle domande oltre il 30 giugno prossimo”.

Riforma pensioni, pensioni anticipate ed Ape: le ultime news ad oggi 5 maggio 2017.

“Il decollo dell’Ape sociale e di tutte le misure contenute nel verbale d’intesa tra CGIL, CISL, UIL e Governo del settembre scorso, tradotto nella legge di Bilancio – ha proseguito Damiano secondo quanto riportato dall’Ansa – rappresenta un test importante per quanto riguarda l’utilizzo dello strumento della flessibilità pensionistica da parte dei lavoratori. Accanto a questo non va dimenticata la necessità di accelerare al massimo l’emanazione dei Decreti anche per far decollare le altre normative a favore dei lavoratori, a partire dalle nuove regole per il lavoro precoce e usurante. Il ritardo sin qui registrato, compromette anche il decollo dell’esame della cosiddetta fase due, a partire dai temi centrali della pensione contributiva di garanzia per i giovani e del potenziamento della logica dell’anticipo pensionistico a favore di chi svolge lavori particolarmente pesanti”.

Riforma pensioni, pensioni anticipate e flessibilità in uscita: le ultime news ad oggi 5 maggio 2017.

Ha concluso Damiano: “Rimangono, per noi, anche da correggere le recenti circolari dell’INPS relative all’accesso flessibile e anticipato alla pensione per i lavoratori dipendenti nati nel 1952. L’esclusione dal computo dell’anzianità dei versamenti volontari, del servizio militare, della maternità, della mobilità e del riscatto della laurea, è una scelta semplicemente assurda, arbitraria e contraddittoria con la normativa legislativa”.