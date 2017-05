Riforma pensioni, le news ad oggi 5 maggio 2017 sulla proroga di opzione donna e pensioni anticipate

Riforma pensioni, le news su opzione donna. Ieri giovedì 4 maggio 2017 è stata una giornata significativa sul fronte delle pensioni, con il nuovo incontro tra governo e sindacati. Il Governo ha, inoltre, risposto in Commissione Lavoro al Senato ad un’interrogazione avente ad oggetto un’eventuale proroga del regime Opzione donna, che ha consentito a moltissime lavoratrici di lasciare anticipare l’attività lavorativa dopo aver raggiunto entro la data del 31 dicembre 2015 almeno 57 anni di età anagrafica accompagnati da 35 anni di contributi.

In merito alle interrogazioni presso la Commissione lavoro del Senato riguardo la prosecuzione dell’opzione donna, il Governo ha messo a disposizione innanzitutto i dati forniti dall’Inps, ed alla luce di questi ha dichiarato che “una eventuale estensione del beneficio non può prescindere da un intervento normativo, per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria. Occorre inoltre tener conto che gli effetti finanziari pluriennali di opzione donna sono già scontati a legislazione vigente, pertanto un eventuale risparmio dovrebbe poter essere certificato solo quando si sarà consumato il diritto all’esercizio dell’opzione da parte di tutti i potenziali beneficiari”.

Proroga opzione donna e pensioni anticipate, la posizione di Maurizio Sacconi.

Il presidente della commissione Lavoro al senato Maurizio Sacconi ha così commentato, sul blog Amici di Marco Biagi, le risposte dell’esecutivo in merito alla questione della possibile proroga di opzione donna:”Il governo ha risposto ambiguamente alle interrogazioni con cui tutti i gruppi parlamentari hanno sollecitato la proroga della cosiddetta Opzione donna, ovvero della possibilità di anticipare l’età di pensione al prezzo di una prestazione ridotta – ha ricordato – perché tutta calcolata col metodo contributivo”.

Sacconi ha parlato anche degli effetti negativi della legge Fornero che penalizza in particolare le donne:”La legge Fornero sta peraltro manifestando tutta la sua rigidità che non ha eguali in Europa e in occidente. Sono soprattutto le donne a pagarne le conseguenze, sia per la propensione delle imprese a non trattenerle al lavoro oltre una certa soglia anagrafica, sia per i servizi di cura domiciliare che non potrebbero garantire”. “In attesa di introdurre una flessibilità generalizzata dell’età di uscita è necessario prorogare almeno la sperimentazione di Opzione donna i cui oneri per la finanza pubblica si sono rivelati inferiori alle previsioni del Governo”.