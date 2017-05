Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità. Ancora nulla di fatto per l’emissione dei decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017. Per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil: “Il ritardo accumulato nell’emissione del Dcpm sul pacchetto previdenza sta diventando imbarazzante”. Proietti chiede che il Governo pubblichi in tempi rapidi il decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Per la Uil, inoltre, occorre tenere ferma la data del primo maggio per la prestazione dell’Ape sociale e mantenere l’intera fruibilità per tutti gli interessati dalle platee delle categorie dei lavori gravosi e faticosi.

“Il ritardo nell’emanazione del decreto sull’Ape sociale deve essere superato prevedendo che la relativa indennità per i beneficiari che ne hanno diritto sia corrisposta a partire dal 1° maggio, così come era stato previsto in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali”. Lo ha dichiarato il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, prima dell’avvio del confronto al Ministero del lavoro sulla previdenza.

Per Petriccioli :“La premessa affinché il confronto sulla fase due dell’intesa del 27 settembre, che riguarda la previdenza delle future generazioni, possa svilupparsi efficacemente è che gli impegni precedentemente assunti con la fase uno dell’intesa dal Governo siano stati mantenuti”. Il sindacalista ha annunciato che nel corso dell’incontro con il Governo, previsto per ieri, si sarebbe chiesto conto al Governo “dei ritardi che hanno caratterizzato la partenza dell’Ape e di evitare che questi differiscano la partenza delle tutele per i lavoratori interessati”.

Pensioni anticipate scuola, Ape. L’analisi dell’Anief.

L’Anief in una nota ha toccato l’argomento delle pensioni anticipate e dell’Ape per quanto riguarda il comparto scuola. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) ha sottolineato: “I beneficiari potrebbero non avere avuto informazioni adeguate. “In ogni caso”, ha precisato, “non è ammissibile che l’Ape Social riguardi solo i maestri della scuola dell’Infanzia, perché è la professione dell’insegnante, a tutti i livelli, a essere sottoposta a un elevato rischio burnout. È bene che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo abbiamo predisposto un servizio di consulenza ad hoc”.

Pensioni anticipate, Ape, precoci, Quota 41.

L’argomento delle pensioni anticipate tocca molto da vicino i lavoratori precoci. In un post, Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo dei “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha commentato l’esito dell’incontro che si è tenuto ieri tra Governo e sindacati sulle pensioni. Si legge nel post:” Di tutto hanno discusso tranne cher della fase 2; si sono concentrati invece sui ritardi dell’attuazione della legge e sugli appunti che il Consiglio di Stato ( il quale, è bene ricordarlo, non ha potere di veto su una legge del Parlamento) aveva mosso al decreto attuativo su Ape social e Quota 41.

Occhiodoro ha precisato: “Alcuni punti sono stati chiariti: Se un lavoratore ha i requisiti richiesti al 1 maggio potrà fare domanda di pensione e questa gli verrà riconosciuta da tale data anche se la legge dovesse partire ad esempio il 15 maggio; per quei lavoratori che raggiungono i requisiti entro l’anno, può fare lo stesso la domanda di pensione, ma questa scatterà al momento in cui avrà raggiunto i pieni requisiti; per quei lavoratori che potranno continuare a lavorare avendo un reddito non superiore agli 8000 Euro l’anno, la legge di stabilità prevedeva che non potessero usufruire nè dell’Ape Sociale nè della quota 41: ora si è deciso di creare un cuscinetto ( si parla dagli 8000 ai 9000 Euro) grazie al quale il lavoratore potrà usufruire o dell’Ape sociale o della quota 41 abbassando la quota di pensione spettante della differenza tra 8000 e 9000: per essere più chiaro i 1000 euro di differenza annui gli verrebbero scalati dall’assegno pensionistico. Le domande potranno essere presentate dal momento in cui entrerà in vigore la legge fino al 15 luglio”.

Il post di Occhiodoro a commento del nuovo incontro tra l’esecutivo e le parti sociali sulle pensioni prosegue:”Per quanto riguarda i disoccupati di serie B ( cioè quei lavoratori che sono disoccupati a causa della fine di un contratto a termine e che sono stati esclusi sia dall’Ape Sociale sia dalla quota 41) il Governo si è impegnato a trovare una soluzione dopo una verifica delle domande che perverranno ed i base alle risorse che eventualmente saranno disponibili”

Pensioni anticipate: le iniziative dei precoci.

I “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” saranno presenti al prossimo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni, fissato per il 10 maggio. Nel frattempo parteciperanno sabato 6 alla manifestazione nazionale della Cgil, dove “se potremo farlo”,afferma Occhiodoro, ” ribadiremo i nostri punti cardine: quota 41 per tutti, flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, redistribuzione della ricchezza facendo pagare stavolta chi ha di più ed ha dato di meno, separazione della previdenza dall’assistenza”.