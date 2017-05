Serie A, 35ª giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news. Domani, sabato 6 maggio 2017, si giocano due anticipi della 35ª giornata: Napoli-Cagliari alle 18:00 e Juventus-Torino alle 20:45. Domenica, 7 maggio 2017, alle 12:30 si gioca Udinese-Atalanta; alle 15:00 sono previste sei partite Empoli-Bologna, Chievo-Palermo, Genoa-Inter, Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Fioentina, Pescara-Crotone. Il posticipo della 35ª giornata di serie A è Milan-Roma (20:45), sfida decisiva per l’Europa. I rossoneri devono difendere il sesto posto, i giallorossi il secondo. Strootman e Rudiger saranno squalificati.

Serie A, 35ª giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news.

Il Napoli ospita il Cagliari ed è alla caccia del secondo posto. I partenopei sono a -1 dalla Roma, che domenica gioca a San Siro contro il Milan. Sarri non potrà contare su Hamsik, alle prese con problemi fisici. Al suo posto giocherà Zielinski. In attacco pardiranno titolari i soliti tre, Callejon Mertens e Insigne. Maksimovic sostituirà Koulibaly. Per il Cagliari di Rastelli solito 4-3-1-2 con Joao Pedro dietro le due punte Sau e Boriello. I bianconeri sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Monaco e ospitano il Torino per il derby della Mole. Probabile turnover in difesa per Allegri, che potrebbe riproporre Benatia al posto di uno tra Chiellini e Bonucci.

Khedira (squalificato in Champions) torna titolare a centrocampo e Pjanic è in ballottaggio con Marchisio. Lichtsteiner, Asamoah e Sturaro potrebbero sostituire Dani Alves, Alex Sandro e Mandzukic. Cuadrado, Higuain e Dybala sfideranno Ljiajc, Belotti e Boye. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 83, Roma 75, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite ad eccezione di Udinese-Atalanta, Empoli-Bologna, Chievo-Palermo, Pescara-Crotone.