Tagli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, amatissimi dalle stars come Michelle Williams e sfoggiato da da pochissimo in versione biondo platino da Katy Perry. I tagli di capelli cortissimi o corti vengono accompagnati dal ciuffo laterale, e vanno da quelli cortissimi effetto boyish a quelli con ciuffo lungo, ma corti sulla nuca. Tagli sfilzati, con asimmetrie e giochi di volume, e tocchi di colore per l’estate 2017.

Tagli medi e bob della primavera estate 2017

Molto gettonati sono i bob in tutte le versione. In questo periodo sta tornando in auge il posh bob, il taglio di capelli medio reso famoso da Victoria Beckham, tornato in auge al Met Gala 2017. Si tratta di un bob più corto nella parte posteriore e più lungo davanti, con punte allungate ad accarezzare il viso. Ne hanno fatto sfoggio al Met Gala 2017 Karlie Kloss, da Selena Gomez e da Naomi Campbell. Sempre di tendenza anche il bob nella versione caschetto, nella versione pari o con scalature. Via libera ai wob per l’estate 2017, per regalare volume e movimento alle chiome, ed a ciuffi e frangie.

Tagli capelli lunghi primavera estate 2017.

Volume e scalature anche per i tagli di capelli lunghi, più amati amatissimi dalle stars come Jennifer Lopez, che ne ha fatto sfoggio nei giorni scorsi al Met Gala 2017. Insieme ad haircut simmetrici e alla pari, spopolano anche le scalature, che alleggeriscono o danno volume a chiome troppo uniformi, a lunghezze piatte.

Tagli capelli corti, medi, scalati, posh bob e lunghi di tendenza per l'estate 2017! 1 su 11