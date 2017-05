Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti e ricci. La nuova stagione vede protagonisti indiscussi i tagli di capelli corti. Tra boyish cut e scalati più o meno definiti si muovono i tagli di capelli corti di stagione, che accarezzano le teste con look unisex in cui spesso si confondono i generi, sempre più intercambiabili, sfumati e non tracciabili. Un taglio di capelli che è capace di donare uno stile tra sporty ed elegante o in piccoli dettagli che ridefiniscono forme e volumi.

I pixie sono il trend dei tagli di capelli corti da sempre e rientrano anche nei trend tagli di capelli corti 2017. Si tratta del classico capello alla maschietto. Per scegliere il taglio per capelli corti più adatto si parte innanzitutto dal tuo tipo di capello. Per chi ha i capelli ricci in passerella si sono visti sfoggiare tagli di capelli corti ricci super voluminosi e più sfrontati che mai! In questo caso il taglio per capelli corti e ricci prevede un ciuffo lungo e morbido nella parte frontale del viso e lunghezze decisamente più corte dietro per donare molto volume e mantenere l’elasticità del boccolo.

Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti per chi ha capelli lisci.

Per chi ha invece i capelli lisci ampio spazio alla frangia e a un taglio scalato! Si può puntate su un colore particolare e di impatto come ad esempio i capelli ramati, di grande tendenza e certamente poco banali.

Tagli di capelli : ecco la gallery di tutti i tagli di capelli corti più belli del momento 1 su 30