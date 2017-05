Uomini e Donne, le ultime news: la scelta inaspettata di Marco Cartasegna e la reazione di Giorgia

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la scelta inaspettata di Marco Cartasegna. Nella giornata del 3 Maggio 2017 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove Marco Cartasegna ha fatto la sua scelta e Luca Onestini ha annunciato di essere pronto a scegliere. La scelta di Marco Cartasegna si è rivelata essere del tutto inaspettata, erano molti i fan i quali pensavano che Marco avrebbe sicuramente scelto Giorgia, stando anche a quanto assistito nell’ultima esterna andata in onda. In realtà Giorgia non solo è stata la ‘non-scelta’ del ragazzo ma su di lei, Cartasegna ha preso una decisione poco apprezzata dall’intero pubblico di ‘Uomini e Donne’. Il tronista ha scelto di parlare in studio soltanto con Federica decidendo, quindi, di non avere un ultimo confronto con Giorgia.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la reazione di Giorgia Pisana alla non scelta.

L’ex corteggiatrice dopo la non scelta ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, un messaggio relativo al suo percorso in studio, ecco quanto scrive: “La mia vittoria l’ho già conquistata; è guardarmi allo specchio orgogliosa di me stessa”. La ragazza si è dimostrata abbastanza forte nonostante la sconfitta sentimentale. Sono tanti i fan che nelle ultime ore le stanno dimostrando grande sostegno.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco chi è Marco Cartasegna.

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale (seguita da un master a Madrid), per sette anni Marco ha anche lavorato come modello. Da due anni ha trovato la sua strada professionale, diventando un imprenditore del mondo digitale. Comunicativo, sorridente, curioso, sincero, “anche a costo di inimicarsi la gente” è convinto che parlare senza nascondersi sia la scelta vincente “perché alla fine le persone imparano ad apprezzarti”. L’identikit della sua donna ideale? Bella, spiritosa, aperta mentalmente, capace di cogliere le sfumature. E pare abbia trovato la sua dolce metà, la bella Federica.