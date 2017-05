730 precompilato: tutte le detrazioni e le spese deducibili. Da pochi giorni è possibile compilare la dichiarazione dei redditi online sfruttando il modello 730 precompilato. Sono molte le detrazioni previste dalla legge per per mettere ai contribuenti di pagare meno tasse all’Agenzia delle Entrate. La prima scadenza per la consegna del modello 730 è prevista per il 7 luglio 2017, riservata a chi si affida ai Caf o ad un commercialista. Chi usufruirà del 730 precompilato potrà presentarlo entro il 24 luglio. Per chi presenta il modello Redditi (ex modello Unico) la scadenza è prevista per il 30 settembre. Ecco tutte le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Oltre alle spese sanitarie già rimborsate dalle casse professionali o tramite gli accordi aziendali, tutte le altre si potranno detrarre fino al 19% (se la spesa supera i 129,11 euro).

Anche le spese per i medicinali possono essere detratte, con un tetto massimo di 3.615,20 euro, ma sarà necessario possedere lo scontrino o la fattura con il proprio codice fiscale e gli estremi dei farmaci comprati. Si possono detrarre gli interessi sui mutui per l’acquisto di una casa (fino a 4mila euro all’anno) e le sostenute per il notaio e altri finanziamenti usati per i costi accessori. Nel caso invece dei mutui ipotecari per la costruzione della prima casa, si potranno detrarre gli interessi se il mutuo sia stato acceso 6 mesi prima o 18 mesi dopo l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso, è previsto un rimborso massimo di 2.582,28 euro. Nel caso della prima casa, sono detraibili anche i compensi pagati all’agenzia immobiliare, fino a 1000 euro all’anno.

Le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili sono invece detraibili senza particolari limitazioni, inclusa l’installazione di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico. In questi casi la detrazione è del 50%, divisa in 10 rate uguali, con un limite massimo di 96mila euro. Nel caso di un adeguamento antisismico la detrazione può arrivare fino al 65%. Anche le spese sostenute per la frequenza di scuole e università sono dedubili (limite massimo: 564 euro a studente). Tra le spese detraibili risultano anche le spese per l’acquisto, il trasporto e il montaggio di elettrodomestici e mobili nel periodo giugno 2013-dicembre 2016.