Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: gli ospiti della settima puntata del serale di Amici. Giunti alla settima puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16 in onda sabato in prima serata su canale 5. Anche in questa puntata grandi ospiti varcheranno il palco per la settima puntata del serale di “Amici 16”. In studio, come quinto giudice, ci sarà Simona Ventura, pronta a ripartire con la nuova stagione di “Selfie – le cose cambiano”, che inizierà domenica 7 maggio.

La conduttrice di origine bolognese ha dovuto svolgere il difficile compito di giudicare i ragazzi in gara, non nascondendo i suoi apprezzamenti nei confronti del cantante della squadra blu, Riccardo. Tra gli ospiti musicali, invece, sono approdati sul palco del talent-show la cantautrice Gianna Nannini (che si è esibita con Elisa e Andreas); Amy McDonald, e la cantante ceca Lenny.

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: un super ospite d’eccezione.

Super ospite di questo appuntamento sarà Diego Armando Maradona che, dopo aver preso parte al giochino “chi inizierà”, rimarrà in studio per tutta la seconda manche. Simona Ventura presenterà la nuova stagione di Selfie, il programma prodotto dalla società Fascino, collegata a Maria De Filippi. Simona sarà poi affiancata a sorpresa, durante la seconda manche, da Diego Armando Maradona. Inoltre Maradona avrà modo anche di esprimere la propria opinione circa la possibile relazione tra Mike e Shady, annuendo al fatto che i due possano stare insieme.