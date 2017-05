Amici 2017 Ed. 16 ottavo serale, ultime news ed anticipazioni. Stasera andrà in onda il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 e registrato l’ottavo, che vedremo la prossima settimana. Cresce l’attesa per la registrazione del nuovo serale Amici 2017 Ed. 16 ed in rete si affollano rumors su chi sarà l’eliminato dell’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16.

Dopo l’eliminazione di Shady dei Bianchi potrebbe essere la volta dell’eliminazione di uno dei Blu. In molti temono che dopo le polemiche con la giuria delle ultime settimane possa essere a rischio di eliminazione Riccardo, cantante dei Blu molto amato dal pubblico. Tra pochissime ore scopriremo che sarà l’eliminato dell’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16, e se assisteremo ad uno dei colpi di scena a cui ci ha abituati il talent nelle ultime settimane.

Intanto, in gara per l’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 rimarranno Thomas, Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu che si esibiranno ancora stasera per conquistare un posto per la finale di Amici 2017 Ed. 16, che potrebbe andare in onda sabato 27 maggio 2017 in diretta su Canale 5. Secondo i primissimi rumors che circolano in rete sembra che il quinto giudice potrebbe essere Gerry Scotti, mentre tra gli ospiti musicali chiamati a duettare con i ragazzi ci potrebbero essere Giorgia e Giusy Ferreri. Tra pochissime ore vi sveleremo tutte le news, le anticipazioni e l’eliminato dell’ottavo Amici 2017 Ed. 16, che verrà messo in onda sabato 13 maggio 2017.

