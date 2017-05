Amici 2017 Ed. 16, il look di Elisa e di Emma durante il serale di oggi, 6 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, il look di Elisa per il settimo serale di oggi, sabato 6 maggio 2017. Il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 è in onda stasera, sabato 6 maggio 2017, con tante sorprese e tanti ospiti. Elisa ed Emma, le due coach delle squadre Blu e Bianche, hanno fatto il loro ingresso sul palco bellissime, con degli outfit molto raffinati. Elisa ha optato per un look total black e ha scelto un outfit alla moda con pantaloni larghi a vita alta con bottoncini in oro e con un crop top a maniche lunghe impreziosito da dettagli in pizzo. Per quanto riguarda i capelli, la coach della squadra Blu ha scelto di portare il suo caschetto sciolto con frangia.

Amici 2017 Ed. 16, il look di Emma Marrone per il settimo serale di oggi, sabato 6 maggio 2017.

Emma Marrone, la coach della squadra Bianca, ha scelto di indossare un outfit black and white. Emma indossa una camicetta bianca con raffinati motivi traforati ed una gonna nera in pelle con delle borchiette, per un look elegante ma energico. Per quanto riguarda i capelli, la cantante salentina ha optato per un raffinato raccolto.