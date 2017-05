Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: la squadra blu si difende. Siamo giunti alla settima puntata del serale di Amci 2017 Ed. 16 e ci si avvia alla sua conclusione. Stando alle anticipazioni de Ilvicolodellenews.it, le puntate totali della sedicesima edizione del talent di Canale 5 sono state portate a 10, dunque un appuntamento in più per quello si preannuncia come un finale altamente spettacolare. Ecco come si è svolta la gara. La prima manche della settima puntata di “Amici 16” si apre con il giochino, ormai divenuto un rituale: “chi inizierà”. Emma ed Elisa devono cercare di camminare con una persona legata ad una gamba e saranno Giuseppe per Emma e Stefano per Elisa: vince la cantante triestina.

I blu partono alla grande grazie all’esibizione di Andreas ed Elisa insieme a Gianna Nannini, ma nonostante ciò perdono la prima manche, e Riccardo è il primo eliminato provvisorio. Inizia la seconda parte di gara: entrano in studio Marcello e Stefano che, insieme a Diego Armando Maradona, sono i protagonisti del giochino “chi inizierà”. Stefano, che gioca per Elisa, riesce a parare un tiro, e così comincia la squadra blu.

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: a lasciare la scuole è Shady.

Nonostante la disparità numerica, che vede Elisa affrontare la seconda manche soltanto con due elementi (Andreas e Federica) contro i quattro della squadra bianca, le cose si ribaltano e i blu riescono ad aggiudicarsi la vittoria, mandando in eliminazione provvisoria la cantante Shady. Riccardo e Shady si esibiscono davanti alla giuria per l’ultima volta con quattro pezzi ciascuno, con l’aggiunta di un quinto su richiesta di Daniele Liotti. È Shady l’eliminata della settima puntata del serale di “Amici 16“.