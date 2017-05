Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: Riccardo attacca i giudici. Ad Amici 2017 Ed. 16 si parla ancora del comportamento di uno dei protagonisti di quest’edizione del talent, Riccardo Marcuzzo: il ragazzo, dopo l’esibizione di sabato scorso, ha pronunciato un discorso non troppo lusinghiero per i giudici: “Mi sono commosso un po’, ho cantato con il cuore. Per una volta ho cantato senza pensare che ci fossero loro quattro, i giudici. Se penso a loro è finita”. Il ragazzo durante il serale di Amici 2017 Ed. 16 ha continuato la sua critica nonostante Maria De Filippi abbia cercato di farlo ragionare:”Credo che le critiche costruttive servano, ma sono quelle che arrivano da Elisa e dai vocal coach. Loro si limitano a dire: “Mi piace o non mi piace”. Con voi quattro non mi trovo proprio a pelle, vi guardo e non mi trovo”.

Amici 2017 Ed. 16, i giudici rispondono agli attacchi di Riccardo.

La giuria non ha digerito queste affermazioni. Eleonora Abbagnato ha sbottato durante la puntata, mentre gli altri giurati hanno successivamente rilasciato dichiarazioni. Ambra Angiolini ha parlato di Riccardo e degli altri protagonisti di Amici 2017 Ed. 16: “Andreas mi è piaciuto per l’ironia. Federica ha un bel futuro perché si lascia contaminare. Su Riccardo ho il terrore ora di giudicarlo, se lavora bene è un personaggio pop ma è difficile andare oltre…”. Anche Daniele Liotti non ha gradito il comportamento del ragazzo: “Riccardo ha avuto un’alzata di testa del tutto gratuita. Deve crescere”. Ermal Meta è dello stesso parere: “Riccardo non sa ancora gestire la sua emozione”.