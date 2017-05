Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: Morgan parla della sua esperienza come coach. Morgan ha da poco lasciato il suo ruolo di coach ad Amici 2017 Ed. 16, e si continua a parlare della sua esperienza ma soprattutto del suo abbandono a capo della squadra Bianca. Il cantante ha partecipato al Festival della Parola, e ne ha approfittato per parlare della sua esperienza ad Amici 2017 Ed. 16. Dopo aver incantato il pubblico con alcune canzoni di Luigi Tenco, Morgan ha parlato della sua esperienza ad Amici come “frustrante”, mentre ha definito “interessante” la partecipazione a Ballando con le stelle.

Amici 2017 Ed. 16, Simona Ventura si esprime sul caso Morgan.

Il comportamento di Morgan non è stato capito da molti, ed anche Simona Ventura ha commentato l’abbandono del ruolo di coach ad Amici da parte del cantante. La showgirl ha rilasciato un’intervista all’Ansa in cui ha spiegato il suo punto di vista: “Io credo che Morgan sia il peggior nemico di se stesso, adoro il suo modo di fare musica e raccontarla, ma per me ha sbagliato su tutta la linea con Maria e con il gruppo di lavoro. Quando è uscita l’intervista a Chi in cui parlavo di questa storia mi ha chiamato subito e abbiamo avuto uno scambio di vedute molto diretto in cui l’ho abbastanza pettinato. La cosa inaccettabile è quello che è successo dopo: Maria voleva bene a Morgan e l’ha voluto e difeso strenuamente, non si meritava questo trattamento da parte sua. Gli ho detto, ‘Maria ti ha difeso sempre, quindi evita’: lui mi ha risposto di sì, ma poi il giorno dopo è andato a Ballando”.