Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi 6 maggio 2017: le ultime novità sul mondo delle carceri. Mentre si attendono novità in tema di amnistia ed indulto, le cui ultime notizie risalgono alla marcia di Pasqua, continuano ad arrivare notizie sulle precarie condizioni dei detenuti all’interno delle carceri italiane. Spesso i detenuti vivono in celle insalubri con scarsa possibilità di godere di assistenza sanitaria e con operatori sanitari presenti in numero irrisorio. La Federazione dei sindacati indipendenti ha lanciato un allarme riguardante la casa circondariale di Bancali, a Sassari; il referente territoriale Salvatore Sanna ha evidenziato in una nota come “Il personale infermieristico è insufficiente e sovraccarico di lavoro. È urgente intervenire per far rispettare la legge e rendere dignitosa la condizione dei detenuti, oltre che rendere agevole il lavoro di persone che si impegnano per spirito di servizio e per vocazione nell’aiutare il prossimo, rinunciando a riposi e ferie pur di portare a termine con tanto sacrificio il compito che è stato loro assegnato”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 6 maggio 2017: il 40% dei detenuti in Campania è affetto da disturbi psichici.

I dati sulla salute dei detenuti in Campania si rivelano allarmanti: basti pensare che il 40% dei detenuti nella regione è affetto da disturbi psichici, la maggior parte dovuti a dipendenza da sostanze, disturbi nevrotici ed a problemi di adattamento. I detenuti soffrono di psicosi, depressione, disturbi bipolari, ansia, ed a peggiorare la situazione sono le pessime condizioni delle celle, che si rivelano spesso causa di molte gravi malattie. A parlare dell’argomento sono alcune associazioni come Antigone, “Andrea Tamburi”, il Partito Radicale ed il Garante dei Detenuti, che evidenziano come alcuni detenuti sono già ammalati, mentre altri si ammalano durante la detenzione per colpa del sovraffollamento. Secondo un studio prodotto dal ministero della salute, oltre il 70% fuma sigarette, ed il numero medio di sigarette fumate è circa 18. Ben 5 mila carcerati in Campania è affetto da almeno una patologia, e tra queste i detenuti sono afflitti in particolar modo da disturbi psichici, malattie infettive e quelle dell’apparato digerente. La malattia infettiva grave più diffusa è l’epatite C, ma non mancano detenuti colpiti da Aids.