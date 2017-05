Anticipazioni Il Segreto e una Vita: le news e le trame delle puntate di prima e seconda serata di domenica 7 maggio 2017 – «Di nuovo le soap di Aurora Guerra nella serata domenicale di Canale 5!» Ancora una volta il palinsesto Mediaset fa un regalo ai fan delle due soap spagnole più amate dal pubblico televisivo italiano. Le anticipazioni e news de Il Segreto e di Una vita annunciano infatti la prima e la seconda serata di domenica 7 maggio 2017, vedrà ancora la rete ammiraglia del Biscione mandare in onda una puntata speciale di entrambe le serie firmate da Aurora Guerra! Eccone le anticipazioni!

Nella puntata in prima serata de Il Segreto, la soap opera di punta di Canale 5, scopriamo attraverso le anticipazioni che Hernando non è mai andato via dal paese, ma è solamente nei sotterranei della villa, mentre Francisca inizia ad avere dei guai per colpa di Cristobal, che però per riuscire a liberarsi della Montenegro chiede alleanza e aiuto a Emilia. La figlia di Raimundo vorrebbe sottrarsi a quel piano machiavellico. Ma l’intendente ricatta la donna, minacciando di farla pagare cara proprio a suo padre, che in passato ha già avuto problemi con la legge. Alla fine la Ulloa è costretta ad accettare.

Anticipazioni Il Segreto e una Vita: le news e le trame delle puntate di prima e seconda serata di domenica 7 maggio 2017 – «Una vita – Acacias 38: il doppio gioco di Teresa!»

Cayetana va al cimitero per la riesumazione della salma di Carlota. Sono presenti anche Teresa, Celia e Humildad. Le anticipazioni e news di Una vita – Acacias 38 mostrano che non manca Fabiana che dopo l’evento viene aiutata da Guadalupe e Lolita a riprendersi. Cayetana seduce il segretario Oliva per farlo proseguire nel suo intento, senza curarsi delle proteste che le famiglie rivolgono al Vescovo per annullare il trasferimento del cimitero. La Sotelo, inoltre, continua a trattare molto bene Teresa e non sospetta minimamente quali siano le sue reali intenzioni.