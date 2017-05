Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 maggio 2017 – «La bile di Desirée» – Le anticipazioni e le trame di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – mostrano che Desirée si fa verde di bile quando viene a sapere che Beatrice potrebbe accedere ai vertici della holding. Nonostante le molte recenti interazioni fra le due donne, la madre continua a stare sullo stomaco alla neo moglie di Adrian! Quest’ultimo poi viene invitato da Clara a ponderare con il giusto spirito di discernimento le sue scelte: sarebbe pura follia vendere le proprie quote ad un uomo come Friedrich!

Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 maggio 2017. Le trame – «Un fucile puntato su Adrian!»

Secondo le anticipazioni e le trame di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – questa volta Adrian decide di dare retta alla giovane Morgenstern. Frattanto Nils va da Charlotte per confessarle il suo tradimento. Natascha, tuttavia, lo anticipa, e svela alla Saalfeld di aver tentato di sedurre il suo uomo! Nel frattempo Beatrice incomincia a ricattare pesantemente il genero, che ne rimane esterrefatto e stravolto. La Hofer pianifica addirittura di abbatterlo a fucilate! Ma il giovane Lechner, fermamente determinato a non piegarsi alle oscure trame e ai ricatti della dark lady, decide, sempre dietro consiglio di Clara, di vendere le proprie quote a Charlotte e Werner.