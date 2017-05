Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: l’eliminato un membro della squadra bianca. Ci si avvicina sempre di più alla finale del talent show di Amici 2017 Ed. 16 ed ogni eliminazione è un colpo al cuore per i fan, ma stavolta i telespettatori sono particolarmente indignati per l’addio di uno dei cantanti che veniva ritenuto di maggior talento. Nel corso della settima puntata i bianchi e i blu vinceranno una manche della gara a testa.

A rischio eliminazione finiranno Shady Fatin Cherkaoui e Riccardo Marcuzzo. Riccardo e Shady si esibiscono davanti alla giuria per l’ultima volta con quattro pezzi ciascuno, con l’aggiunta di un quinto su richiesta di Daniele Liotti. Sarà Shady l’eliminata della settima puntata del serale di “Amici 16”. Il cantante dei blu avrà quindi avrà la meglio e Shady uscirà tra le lacrime dalla scuola di Amici. In gioco restano quindi Mike, Sebastian e Thomas (squadra bianca), Riccardo, Federica e Andreas (squadra blu).

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: a lasciare la scuola è Shady.

La giovane ragazza ha perso al ballottaggio finale contro Riccardo, “rimandato” dalla sua stessa squadra dopo la sconfitta nella prima manche, vinta dai Bianchi. Sono stati in tanti a storcere il naso di fronte al nome di Riccardo proposto per l’eliminazione, poiché è considerato il maggior talento di questa edizione insieme a Federica, sua compagna di squadra, e Thomas. Alcuni utenti sui social hanno protestato contro la decisione di Elisa e dei professori nel salvare altri concorrenti meno meritevoli. Alla fine però Riccardo è riuscito a prevalere su Shady, complice anche un errore della ragazza in uno dei suoi cavalli di battaglia, errore che ha costretto la cantante a riniziare da capo, dando così ai giudici presenti in studio il motivo “finale” per decretare la sua uscita dal talent. Già in passato Shady aveva avuto “cadute” simili, che però non avevano inficiato nella sua prosecuzione all’interno della scuola, almeno fino a ora, quando ha dovuto salutare i suoi compagni di squadra, tra cui Mike.