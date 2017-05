Festa della mamma 2017, gli eventi al Bioparco di Roma

Festa della mamma 2017, le iniziative al Bioparco in occasione del 14 maggio. Domenica 14 maggio si festeggia la donna più importante della vita: la mamma, colei che ci ha atteso per 9 mesi e che ci ha guidato con amore e dolcezza per tutta la sua vita. La mamma è sempre la mamma, e non basta un giorno per ringraziarla. Per questa ragione, al Bioparco nella settimana dall’8 al 14 maggio 2017 tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (€ 8,00 anziché 16,00)!

In occasione poi della Festa della Mamma, domenica 14 maggio, si potrà partecipare a laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale; alla visita guidata a tema dal titolo ‘Naturalmente mamme’, per scoprire tutte le caratteristiche delle mamme nel mondo animale. Da non perdere inoltre gli emozionanti A TuxTu con insetti, anfibi, rettili e piccoli mammiferi.

Festa della mamma 2017, al Bioparco molte iniziative importanti oltre a quelle divertenti.

Nella stessa giornata al Bioparco i bambini dai cinque ai dieci anni avranno la possibilità di effettuare uno screening gratuito della celiachia mediante test su saliva. Questo tipo di analisi coniuga l’aspetto ludico (raccolta della saliva che il bambino vive effettivamente come un gioco) con l’aspetto preventivo di carenze nutrizionali, di ritardo di crescita e di patologie autoimmuni e permetterà di individuare i bambini celiaci asintomatici o con sintomi sfumati. I soggetti risultati positivi al test salivare verranno chiamati a ripetere il test sul sangue presso l’Ambulatorio del Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto 1° e, se confermati, proseguiranno l’iter diagnostico nell’ambito del SSN. L’iniziativa si realizza grazie a Mariposa per i Celiaci Onlus.